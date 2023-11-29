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Politico назвало главу ЦБ Набиуллину «разрушителем года» за рост экономики РФ

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Газета Politico назвала главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в укрепление российской экономики.

На ежегодном мероприятии в Брюсселе Politico объявил рейтинг самых влиятельных персоны Европы в категориях «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption).

В последней категории первое место заняла глава ЦБ РФ. Как отмечает Politico, благодаря действиям Набиуллиной России удалось «предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, которые должны были опустошить казну Кремля».

«За те 10 лет, что она возглавляла Центральный банк России, агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву», — говорится в сообщении.

Также в шорт-лист «разрушителей» были включены борющийся за независимость Каталонии политик Карлес Пучдемон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Главным «деятелем», по мнению Politico, стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а главным «мечтателем» — президент Украины Владимир Зеленский.

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8 ноября глава Центробанка сообщила, что структурная трансформация российской экономики является сложным процессом, который продлится несколько лет и будет зависеть от множества факторов. При этом влияние санкций на экономику как в России, так и в мире, не стоит недооценивать, отметила Набиуллина.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что пик трудностей в российской экономике на фоне санкций пройден. Глава государства подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе. Также Путин добавил, что в большинстве направлений российский бизнес перехватывает уходящий из России.

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