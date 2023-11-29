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Собянин: летевший в Москву дрон сбили в Подольском городском округе Подмосковья

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в городком округе Подольск дрон, летевший на Москву, сообщил в среду, 29 ноября, мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

На месте падения аппарата работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Московской области. Он был сбит в 07:30 мск.

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Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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