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Грузовик в Москве насмерть сбил пешехода

На западе Москвы грузовик сбил двух пешеходов, один погиб
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Фото: Прокуратура Москвы
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Грузовик сбил двух пешеходов в Москве, один пострадавший скончался, второго доставили в больницу. Об этом 29 ноября сообщила в своем Telegram-канале прокуратура столицы.

«На Мичуринском проспекте 42-летний водитель грузового автомобиля MAN сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мужчина 1984 года рождения погиб на месте, второй пешеход госпитализирован», — уточнили в надзорном ведомстве.

На месте ДТП продолжают работу сотрудники оперативных служб. Прокуратура контролирует ход установления всех обстоятельств инцидента.

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Ранее, 25 ноября, в Москве автомобиль BMW сбил трех пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на тротуаре. По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением. Пострадавших госпитализировали, проводится расследование.

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