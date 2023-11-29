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Терапевт назвала неприятные последствия употребления спортдобавок

Врач Зубарева: спортдобавки могут вызвать неприятный рыбный запах тела
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Фото: Getty Images
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Употребление спортивных добавок без отрегулированного сочетания и количества может вызвать неприятный запах, дисбактериоз, преддиабет и даже онкологические заболевания, рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.

«Практически все протеины содержат молочный белок, щедро сдобренный углеводами,— получаем процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Если вы принимаете изоляты, выбирайте те, что на сывороточном белке и без сахара, чтобы избежать рисков», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Зубарева добавила, что L-карнитин может вызвать неприятный рыбный запах тела, кроме того, почти все спортивные добавки могут привести к скачкам инсулина, так как содержат глюкозу, то есть сахар.

«Их употребление в дополнение к основным приемам пищи провоцирует скачки инсулина, что в результате может привести к развитию инсулинорезистентности — преддиабету. Кроме того, повышенный уровень инсулина приводит к росту андрогенов (мужских половых гормонов), из-за чего усиливается выработка кожного сала и, при присоединении бактерий, на коже появляются прыщи», — продолжила врач.

Спортивные добавки с кальцием при передозировке способны вызвать рак, предупредила она.

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«Употребляя добавки, люди часто считают, что получают с ними всё необходимое, и допускают погрешности в питании. Важно помнить, что ни спортивное питание, ни самый лучший комплекс витаминов и минералов не заменит вам сбалансированного рациона и всего разнообразия полезных веществ, которые поступают в организм с продуктами», — заключила Зубарева.

В октябре в разговоре с «Известиями» ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова отметила, что чрезмерное употребление протеиновых батончиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к сердца и сосудов. Она подчеркнула, что любой вид батончиков может содержать компоненты, вызывающие аллергию у некоторых людей.

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