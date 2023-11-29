В Краснодарском крае при пожаре погибло двое взрослых и четверо детей

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме, в результате которого погибла семья из шести человек, включая четырех несовершеннолетних детей. Об этом 29 ноября сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону.

ЧП произошло в Курганинском районе Краснодарского края. По данным регионального отделения МЧС, ночью загорелся дом в поселке Высокий, пожар охватил площадь в 72 кв. м. Следователи установили, что в доме проживали супруги 1990 и 1991 годов рождения, а также их дети в возрасте от двух до 11 лет.

Увидев, что дом охвачен огнем, соседи вызвали на помощь экстренные службы. После тушения пожара в доме были обнаружены тела всех шестерых погибших.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель шести человек, включая четырех малолетних детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 24 ноября, источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека, среди которых двое детей. Инцидент произошел на улице Александра Чекалина, огонь распространился на площади 350 кв. м. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек, в том числе несовершеннолетних мальчика и девочки.

До этого, 22 ноября, источник «Известий» рассказал, что четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном коттедже. Среди погибших — двое детей. Еще две женщины пострадали, одна из них в коме, другая получила ушибы.