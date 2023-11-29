В Сухуме похоронили корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Статейнова

В столице Абхазии городе Сухуме 28 ноября прошли похороны корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Статейнова, работавшего в республике.

С журналистом пришли проститься сотни человек. В выступлениях представители общественности, минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов отмечали высокий профессионализм Дмитрия и его человеческие качества, общительность, любовь к Абхазии.

Корреспондент снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне, участвовал в ряде проектов республики.

Статейнов умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда он приехал на конференцию, уточняет «Газета.Ru». У корреспондента случился сердечный приступ, ему был 41 год. Похоронили журналиста на Михайловском кладбище Сухума.