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Япония рекомендует внести в список ЮНЕСКО хроники бомбардировки Хиросимы

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Фото: Global Look Press/Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com
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Правительство Японии в 2025 году рекомендует ЮНЕСКО включить хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в реестр документального наследия «Память мира». Об этом заявила 29 ноября глава японского МИД Ёко Камикава.

«МИД вместе с другими профильными ведомствами будет работать над включением [в список наследия ЮНЕСКО] в 2025 году», — цитирует дипломата телеканал NHK.

По его данным, речь идет о фотографиях и видео Хиросимы, сделанных после атомной бомбардировки 1945 года. Решение о внесении в реестр ЮНЕСКО «Память мира» принимается каждые два года. Следующее будет принято в 2025 году.

Общую заявку на включение этих документальных свидетельств в реестр ЮНЕСКО подали город Хиросима, NHK и несколько других новостных организаций.

Материалы включают 1532 фотографии, запечатлевшие грибовидное облако и разрушения в день взрыва, а также два видеоролика, в том числе некоторые новостные кадры, уточняет «Газета.Ru». Фотографии и видео сделаны в период с 6 августа по 31 декабря 1945 года.

По мнению чиновников, эти редкие фотографии следует сохранить, чтобы люди во всем мире могли понять, что произошло после атомной бомбардировки, и не допустить повторения этого.

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В мае помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что политик во время своего визита в Хиросиму в рамках саммита G7 не будет извиняться за бомбардировки города в 1945 году. После этого Байден в составе представителей стран «большой семерки» посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме. Он не стал извиняться за американские бомбардировки в августе 1945 года, но оставил запись в книге посетителей музея.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

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