Politico назвала Туска самым влиятельным человеком в Европе

Американская газета Politico назвала лидера оппозиции в Польше, бывшего премьер-министра страны Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы. Ежегодный шорт-лист из 28 самых влиятельных европейских персон опубликован на сайте издания во вторник, 28 ноября.

«Теперь, после восьми лет правления [экс-президента Польши Леха] Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», — пишет газета.

Издание также назвало лидера польской оппозиции надеждой центристов по всему европейскому континенту, которые «в отчаянии наблюдают, как популистские силы переходят с маргиналов в правительство».

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Кроме того, он поручил новому премьеру сформировать правительство.

Шаг Дуды по предоставлению мандата на формирование правительства Моравецкому многие эксперты в беседе с «Известиями» 15 ноября сочли попыткой главы государства отсрочить неизбежный приход к власти Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге. Всего в новом составе 17 министров, восемь из которых — женщины.