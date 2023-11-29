Минобороны: российский фрегат залпом «Калибров» поразил военные объекты ВСУ

Фрегат Черноморского флота ударил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в Минобороны РФ. Всего были выпущены четыре ракеты.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что патрулирование акватории у Крыма проводят надводные корабли различных классов вместе с самолетами и вертолетами Морской авиации.

Ранее, 27 ноября, американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские истребители Су-30СМ успешно уничтожают безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Американское издание указывало, что Су-30СМ является выносливым и маневренным истребителем, а также обладает уникальным радаром.

Ранее, 25 ноября, в Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении полуострова Крым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.