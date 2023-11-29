«Известия» узнали о «снайперской» работе артиллеристов в зоне СВО

Расчеты гаубицы Д-30 работают по украинским боевикам точечно, «путем игольчатых выстрелов», помогая российским силам продвигаться вперед. О том, как изменилась обстановка в зоне спецоперации, выяснил и рассказал 29 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Д-30 работает с точностью снайперской винтовки. Вот сейчас экипаж начнет работу с закрытых позиций. С момента обнаружения цели и до выстрела проходит ну не больше двух минут», — сообщил военкор.

По словам командира расчета гаубицы с позывным Заноза, раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) работали большими группами и в основном на бронетехнике. А сейчас группы небольшие, по 5–10 человек, под прикрытием тяжелой техники, поэтому ликвидация украинских боевиков ведется точечная.

«Цели небольшие. Работа ведется именно точечная, буквально игольчатые выстрелы по движущимся целям, по опорникам противника», — объяснил Заноза.

Также военнослужащий отметил, что если летом каждый расчет за сутки выпускал до 120 снарядов, то сейчас «из-за уменьшения объема наступления противника» по ВСУ выпускается до 40 боеприпасов. При этом каждый бьет точно в цель, подчеркнул командир.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа ВС РФ смогли уничтожить позиционный район артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении. Прибыв на позицию, они провели наводку по выданным разведкой координатам, после чего серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения противника.

28 ноября стало известно, что за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины и хранилище авиатоплива. Силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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