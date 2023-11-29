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Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою

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Военнослужащие российской армии подбили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который всего несколько недель назад был предоставлен Киеву Германией. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes во вторник, 28 ноября.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5. На видео, которое распространилось в Сети во вторник, изображен один из танков немецкого производства, вероятно, принадлежащий 44-й механизированной бригаде украинской армии», — написал Экс.

Он высказал предположение, что танк был поврежден российской артиллерией или подорвался на мине, так как был на просматриваемый отовсюду местности.

«Он стал легкой мишенью для серии артиллерийских снарядов, которые летели в его сторону всё более точными залпами. Также возможно, что первый удар нанесла по боевой машине закопанная мина», — сообщил обозреватель.

Экс высказал мнение, что ВСУ потеряли танк слишком быстро, даже учитывая его уязвимость: толщина брони, по словам обозревателя, составляет не больше 70 мм.

«Стоит задаться вопросом, почему тот Leopard 1А5 двигался по открытому полю средь бела дня», — написал автор статьи.

Он подчеркнул, что самой вероятной причиной столь стремительной потери бронетранспорта всего через несколько недель после его первого появления на поле боя является безответственное отношение украинских военных к своим орудиям.

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19 ноября Дэвид Экс объяснил, что немецкие танки Leopard 1A5, переданные ВСУ, перебросили к линии фронта без необходимой защиты. Автор указал, что Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительной броне. Обладая стальной броней толщиной всего 70 мм в самом толстом месте, этот танк может стать самым уязвимым на поле боя.

18 ноября офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции Вооруженных сил РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, рассказал он.

10 ноября Forbes также писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, поскольку их успешно разбивает Россия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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