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Военкор «Известий» показал кадры уничтожения дронов ВСУ под Горловкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ успешно продолжают уничтожать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях под Горловкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 ноября рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По словам военкора, сражение в районе Горловки на момент съемки шло довольно интенсивное.

«Бой слышно, крайне интенсивное. Бьет и наша артиллерия, и артиллерия противника. Самое тяжелое из того, что здесь есть, это большое количество беспилотников, как ударных, как наблюдательных, так и просто камикадзе», ― рассказал Кулага.

Как отметил российский военнослужащий с позывным Шихан, на этом направлении боевики ВСУ отправляют дроны буквально пачками.

«Отправляют прямо пачками. То есть, бывает, что идет пять-шесть, а то и больше насчитываешь. Прямо стая птиц шагает», ― рассказал военный.

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За день до того сообщалось, что за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины и хранилище авиатоплива. Также силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

26 ноября российские силы нанесли удары по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области. Помимо того, военнослужащие нанесли поражение арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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