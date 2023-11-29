Экс-офицер США Беннетт побывал в зоне СВО и восхитился борцами за свободу Донбасса

Бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннетт прошел курс молодого бойца в зоне спецоперации на Украине. Видео о том, как он посетил Донбасс и какие эмоции при этом испытал, появились в распоряжении «Известий» 29 ноября.

«Ну это будет хорошее упражнение по воспитанию воинского духа. Я думаю, всегда приятно быть вместе с борцами за свободу Донбасса, которые, как мне кажется, являются закаленными в боях воинами, показавшими всему миру, что такое настоящий патриотизм. Это захватывающее время, чтобы быть с ними», — поделился Беннетт.

Он отметил, что происходящее напомнило ему участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. Однако, по мнению экс-офицера американской армии, в Донбассе всё-таки «совсем другая обстановка».

«Самое печальное, что Соединенные Штаты участвуют в преступлениях против человечества, поддерживая и снабжая долларами и оружием нацистский режим фанатичных бандеровских безумцев, которые притворяются «миниатюрами демократии». И американский народ не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле», — подвел итог американский политолог.

Ранее в этот день стало известно, что США собираются приобрести у Греции боеприпасы для отправки на Украину. По сведениям греческого издания, Вашингтон планирует приобрести в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов на сумму около $47 млн.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.