Гражданин Украины сбежал из территориального центра комплектации (ТЦК), после того как его мобилизовали. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале во вторник, 28 ноября.

Предположительно, это произошло на улице Духновича, в городе Мукачево Закарпатской области.

На видео, предоставленном журналистом, мужчина пролез через поврежденную решетку на окне второго этажа ТЦК, а потом спустился вниз, цепляясь за прутья. Едва оказавшись на земле, он бросился бежать, однако за ним последовал человек в военной форме. На этом видеозапись обрывается.

Комментариев со стороны властей или представителей ТЦК по инциденту не поступало.

Ранее, 8 ноября, национальная полиция Сумской области Украины сообщила, что водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить ему повестку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг».

23 сентября гражданин Украины позвонил в полицию Доброслава и сообщил, что муж его дочери полгода прячется от военкомата и игнорирует повестки. Он передал координаты зятя и попросил направить на место сотрудников территориального центра комплектации для задержания.

18 сентября сообщалось, что Львовский областной ТЦК проведет проверку после сообщений о насильственном задержании мужчины в военкомате.

До этого, 1 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.