Американских штаты Техас, Пенсильвания и Аризона получили финансирование в размере около $6 млрд за счет оказываемой США военной помощи Украине. Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию конгресса.

«Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка $27 млрд «на закупку боеприпасов и тактических машин», ― заявил собеседник Reuters.

По информации источника, часть инвестиций ― $2,364 млрд ― получил штат Пенсильвания, в котором планируется выпуск боеприпасов. Также в документации фигурируют суммы $2,196 млрд и $1,45 млрд, которые были выделены Аризоне и Техасу.

Большая часть указанной суммы, $18 млрд, распределена между более чем 25 американскими штатами, где также будет осуществляться, как гласит источник, «закупка боеприпасов и тактических машин» и вестись производство оружия.

Журналисты отмечают, что в Техасе максимально нетерпимо относятся к намерениям президента США Джо Байдена продолжить оказывать финансовую и военную поддержку Украине в крупных размерах. Но, несмотря на протесты, большинство демократов и республиканцев одобрительно относятся к помощи Киеву.

21 ноября сообщалось, что Киев запросил у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel для их дальнейшего использования в целях защиты своих оружейных предприятий. Радары Sentinel способны вычислять как баллистические ракеты, так и беспилотники с малой скоростью.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.