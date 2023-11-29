На юге Сахалина несколько школ перевели на удаленку из-за урагана

На юге Сахалина из-за урагана учеников нескольких школ перевели на дистанционное обучение. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района», — говорится в Telegram-канале министерства.

В пресс-службе регионального МЧС России уточнили, что 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган.

28 ноября угроза шторма возникла и в Магаданской области. Жителей региона предупредили, что сильный ветер может повредить объекты жизнеобеспечения населенных пунктов.

Кроме того, в Крыму повторно было объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 29 ноября. По прогнозам синоптиков, ожидаются ливни и сильный ветер.