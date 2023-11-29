Иран направил беспилотник к авианосцу США в Персидском заливе

Иранский дрон пролетел над американским авианосцем «Эйзенхауэр», находящимся в международных водах Персидского залива, сообщил 28 ноября неназвавшийся чиновник Fox News.

По словам американского чиновника, иранский беспилотник, проигнорировал многочисленные предупреждения. Американские военные считают инцидент небезопасным и непрофессиональным со стороны Ирана

Дроны появились над авианосцем, когда он проходил через Ормузский залив, соединяющий Персидский и Оманский заливы.

Британская газета The Sun привела слова командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, который заявил, что это нападение с воздуха является «прямым предупреждением», адресованным США.

Также сообщается, что «Эйзенхауэр» — первый американский авианосец, работающий в Персидском заливе с сентября 2020 года.

Позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос журналиста об инциденте заявил, что ведомство в курсе сообщений и проводит их оценку.

7 ноября политолог Юрий Светов высказал мнение, что США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана. Накануне, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого, 4 ноября, на Ближний Восток прибыл флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Военно-морских сил США вместе с ударной группой.

Перед этим, 31 октября, в Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.