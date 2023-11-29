Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о кознях против России при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье
Мир
Япония рекомендует внести в список ЮНЕСКО хроники бомбардировки Хиросимы
Мир
Politico назвала Туска самым влиятельным человеком в Европе
Мир
Reuters узнало о росте доходов штатов США за счет поддержки Украины
Мир
Иран направил беспилотник к авианосцу США в Персидском заливе
Политика
Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах ВСУ
Мир
У берегов Стамбула из-за шторма сел на мель нефтяной танкер
Экономика
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+
Мир
СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС
Происшествия
МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Общество
На юге Сахалина несколько школ перевели на удаленку из-за урагана
Происшествия
В аэропорту Кемерово задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Сюжет:

Иран направил беспилотник к авианосцу США в Персидском заливе

Иранский беспилотник в Персидском заливе пролетел рядом с атомным авианосцем США
0
Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранский дрон пролетел над американским авианосцем «Эйзенхауэр», находящимся в международных водах Персидского залива, сообщил 28 ноября неназвавшийся чиновник Fox News.

По словам американского чиновника, иранский беспилотник, проигнорировал многочисленные предупреждения. Американские военные считают инцидент небезопасным и непрофессиональным со стороны Ирана

Дроны появились над авианосцем, когда он проходил через Ормузский залив, соединяющий Персидский и Оманский заливы.

Британская газета The Sun привела слова командующего военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, который заявил, что это нападение с воздуха является «прямым предупреждением», адресованным США.

Также сообщается, что «Эйзенхауэр» — первый американский авианосец, работающий в Персидском заливе с сентября 2020 года.

Позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос журналиста об инциденте заявил, что ведомство в курсе сообщений и проводит их оценку.

Мрачный союз: почему США недовольны действиями Израиля
И чего добивается Вашингтон на Ближнем Востоке

7 ноября политолог Юрий Светов высказал мнение, что США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана. Накануне, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого, 4 ноября, на Ближний Восток прибыл флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Военно-морских сил США вместе с ударной группой.

Перед этим, 31 октября, в Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023