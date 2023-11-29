МО показало разминирование саперами ВС РФ населенных пунктов под Купянском

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Запад» продолжают разминирование от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов на купянском направлении. Видео их боевой работы в среду, 29 ноября, поделилось Минобороны РФ.

«Происходит уничтожение найденного боеприпаса. Здесь танковая мина. Уничтожается она накладным зарядом. Это тротиловая шашка», — рассказывает сапер с позывным Француз.

Он поясняет, что когда его товарищ дергает за кольцо, срабатывает огнепроводной шнур, и это дает запас времени, для того чтобы отойти подальше от взрыва. При этом, как отмечает старший группы разминирования с позывным Рэмбо, саперы никогда не бегают, только ходят.

Таким образом военнослужащие ВС РФ продолжают помогать местным жителям освобожденных в ходе спецоперации на Украине населенных пунктов в разминировании приусадебных участков от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ.

22 ноября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как российские военные разминируют территории ДНР с помощью комплекса «ДСТ-Урал». Комплекс «ДСТ-Урал» роботизирован, его управление осуществляется с помощью специального пульта, что позволяет управлять машиной даже из укрытия.

Ранее, 14 ноября, саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов ДНР. Тогда сообщалось, что по обращению глав муниципальных администраций и решению командира отряда были организованы работы по осмотру и разминированию территорий для их последующего благоустройства. Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся в безопасные места и уничтожаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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