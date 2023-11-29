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МО показало контрбатарейную борьбу артиллеристов на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа Вооруженных сил РФ смогли уничтожить позиционный район артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении. Об этом 29 ноября сообщило Минобороны России.

После того как российским разведчикам удалось получить данные дислокации украинской артиллерии, расчеты орудий «Гиацинт-Б» были приведены в боевое положение. Прибыв на позицию, они провели наводку по выданным разведкой координатам, после чего серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения противника. Кроме того, ВС РФ удалось поразить погреба боеприпасов, а также точку подвоза и разгрузки ВСУ.

«Цели подаются нашей разведкой или при помощи дронов. Чтобы поразить цель, необходимо высчитывать приблизительную скорость, с которой передвигается враг, продумывая шаги наперед», ― пояснил наводчик с позывным Казах.

По словам военнослужащих, 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б» отлично справляются с поставленными задачами благодаря дальности боя, точности боеприпасов и огневой мощи, а также простоте в эксплуатации и обслуживании.

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Ранее, 28 ноября, сообщалось, что за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины и хранилище авиатоплива. Также силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

До этого, 26 ноября, стало известно, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» ВСУ. Отмечалось, что Южная группировка ВС РФ ликвидировала до 290 украинских военных на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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