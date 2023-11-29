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Сийярто рассказал о первой похвале НАТО в адрес Венгрии

Сийярто: в НАТО правительство Венгрии впервые не назвали диктатурой, а похвалили
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Впервые на заседании глав МИД стран НАТО в сторону правительства Венгрии высказались в позитивном ключе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду, 29 ноября, на выступлении, которое транслировалось в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена на территории страны).

«Я отметил, что это фантастика — в этом кругу я слышу, что сильное правительство — это нечто позитивное. Потому что я более девяти лет представляю МИД на встречах НАТО, ЕС и подобных организаций, и везде я слышал, что сильное правительство — это опасно и означает диктатуру. А тут в позитивном ключе упомянули, что в Венгрии и Турции сильные правительства», — рассказал министр журналистам.

По словам Сийярто, ранее «усиление» правительства страны всегда называли угрозой и свидетельством «диктатуры».

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

Длительные натянутые отношения Венгрии с Североатлантическим альянсом имеют различные причины. Так, например, одной из причин является то, что Турция и Венгрия затягивают ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что это связано с тем, что традиции этих двух стран национальные интересы часто превалируют над коллективными.

Кроме того, правительство Венгрии постоянно высказывает отличную от НАТО и ЕС позицию по поводу спецоперации на Украине. Так, 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по украинскому конфликту провалилась, Россию победить не удастся, и поэтому ЕС должен перейти к новому плану действий. По мнению Орбана, единственный способ «остановить бессмысленную гибель людей» — немедленное прекращение огня и начало переговоров.

Ранее в тот же день Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от ЕС Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

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