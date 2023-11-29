Илон Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск пока не готов посетить сектор Газы по приглашению палестинской группировки ХАМАС. Об этом он написал в одном из своих комментариев в социальной сети X (ранее Twitter) во вторник, 28 ноября.

Один из пользователей соцсети процитировал приглашение посетить Газу, сделанное ХАМАС Маску, чтобы бизнесмен мог своими глазами увидеть разрушения в анклаве в результате ударов со стороны израильской армии (ЦАХАЛ).

«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что в долгосрочном плане процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — ответил предприниматель.

Ранее в тот же день сообщалось о приглашении ХАМАС посетить Газу, адресованном Илону Маску. Его произнес в ходе пресс-конференции в Бейруте член руководства движения Усама Хамдан.

Накануне Маск прибыл в Израиль, где у него прошли встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также с семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами ХАМАС в секторе Газа. В этот же день стало известно о достигнутой договоренности об использовании спутниковой связи Starlink на территории Газы.

Кроме того, бизнесмен встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Они посетили кибуц Кфар-Аза на юге страны, который подвергся нападению палестинского движения 7 октября. Миллиардеру показали дома убитых мирных жителей и фото с последствиями нападения.

В общении с Нетаньяху в формате подкаста Маск согласился с ним в том, что необходимо уничтожить ХАМАС. Когда израильский премьер указал на необходимость ликвидации движения, предприниматель отметил, что «другого варианта нет». Он также выразил готовность помочь еврейскому государству «демилитаризовать» и «дерадикализовать» сектор Газа после окончания конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.