В ХАМАС рассказали о механизмах согласования списков на обмен

Стороны конфликта передают списки заложников на согласование, однако Израиль тормозит процесс. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«Как вы знаете, механизм передачи заложников подразумевает под собой согласование списков имен как с израильской стороны, так и с нашей. Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека», — заявил он.

По его словам, ХАМАС будет искать другие способы решения этого вопроса, чтобы исключить серьезное влияние Израиля на этот процесс.

Кроме того, в интервью были затронуты и другие темы. Так, Хамдан отметил, что всеми способами Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается сделать жизнь мирного населения сектора Газа невыносимой, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры.

«Израиль целенаправленно поражает сектор здравоохранения в Газе, чтобы вынудить палестинцев переместиться на юг анклава. Нанесение ударов происходит по объектам гражданской инфраструктуры: больницам, опреснительным и электрическим станциям. Даже после того, как подразделения израильской армии покинули больницы, удары по ним продолжались», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Усамы Хамдана «Известиям»:

«Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека»