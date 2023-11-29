Эксперты указали на предвыборную поддержку Байдена произраильскими спонсорами

В ходе предвыборной кампании 2020 года действующий президент США Джо Байден заручился в несколько раз большей финансовой поддержкой от произраильских спонсоров по сравнению с другими кандидатами. Это объясняет нынешнюю поддержку действий Израиля в секторе Газа американской администрацией, заявили 29 ноября опрошенные эксперты.

По подсчетам американской некоммерческой организации Open Secrets, речь идет о сумме в почти $4 млн. Это значит, что от произраильского лобби может зависеть избрание Байдена и на второй президентский срок, а также ход расследований о коррупции и запуск процедуры импичмента.

По словам экспертов, еврейская община Соединенных Штатов вполне может обеспечить Байдену поддержку на выборах–2024. Согласно ноябрьскому опросу Института еврейского электората, порядка 74% выборщиков из еврейской диаспоры США полностью одобряют политику Байдена в отношении палестино-израильского конфликта.

Они же настаивают на том, что нынешний американский лидер должен победить на следующих выборах, поскольку он якобы лучше других кандидатов способен решить палестино-израильский конфликт.

«Кроме денег, причинами, по которым Байден не настаивает на прекращении огня, могут быть обещания произраильского лобби обеспечить ему поддержку на предстоящих выборах, а также закулисные сделки. Например, по смягчению призывов к импичменту или по приостановке расследований, связанных с коррупцией», ― рассказал американский политолог Алекс Крейнер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подкупательная способность: Байден получил от произраильского лобби $4 млн