Эксперты прокомментировали «Известиям» отказ МЧС от техники Apple

МЧС России выпустило уведомление для сотрудников, в котором рекомендовалось к 10 января будущего года отказаться от использования в служебных целях техники Apple, в том числе смартфонов, ноутбуков и планшетов. Причиной тому ведомство называет уязвимость устройств перед сбором конфиденциальной информации за пределами России.

По словам собеседников «Известий», американская компания Apple контролирует производство как «железа» для своих смартфонов, так и операционной системы.

«Если мы говорим про гаджеты на Android, то программное обеспечение в основе своей американское, но каждый производитель его изменяет. А вот само устройство, так называемое «железо», изготавливает Китай или другие страны. Организовать такую же систему слежки, как при помощи Apple, практически невозможно», ― рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Это значит, что устройства под управлением ОС Android более защищены по сравнению с техникой Apple.

Кроме того, подчеркнул замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, все данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы, расположенные в недружественных странах.

По мнению парламентария, это важнейший вопрос информационной безопасности, и в сложившейся геополитической ситуации игнорировать его нельзя.

Тем временем российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы «Аврора». В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов. Если эксперимент пройдет успешно, их количество могут увеличить.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Яблоко надзора: сотрудники МЧС прекратят пользоваться продукцией Apple