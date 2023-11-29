Из горящего дома в Екатеринбурге спасены 10 человек

Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасены 10 человек, из них пятеро пострадавших, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС по Свердловской области в ночь на среду, 29 ноября.

«Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Юмашева, 10. На площади 30 кв. м горела квартира на восьмом этаже десятиэтажного многоквартирного дома», — сообщили в пресс-службе.

25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных.

Сперва оказавшиеся на месте огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и приняли меры по спасению оставшихся в здании людей. Процесс осложнялся сильным задымлением.

В тушении пожара было задействовано 44 человека и 16 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Днем ранее, 27 ноября, в Иркутске в результате пожара в двухквартирном брусовом доме погиб мужчина и пострадала женщина. Из дома самостоятельно эвакуировались два человека, в том числе ребенок.