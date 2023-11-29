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В ХАМАС объяснили причины освобождения россиянина

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Фото: Getty Images/Amir Levy
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Палестинское сопротивление отметило справедливую позицию Москвы по палестинской проблеме, что повлияло на вопрос об освобождении гражданина РФ из плена. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«Мы высоко ценим справедливую позицию Москвы, поэтому мы отпустили российского гражданина без каких-либо условий», — отметил он

По его словам, в ХАМАС надеются на укрепление отношений России с палестинским народом.

«Надеемся, что отношения между Россией и палестинцами будут и дальше положительно развиваться, беря во внимание справедливое дело нашего народа», — добавил Хамдан.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Усамы Хамдана «Известиям»:

«Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека»

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