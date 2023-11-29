ГА ООН приняла резолюцию с призывом к освобождению Голанских высот Израилем

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 28 ноября, приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты, о чем стало известно в ходе пленарного заседания 78-й сессии.

За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай и Саудовскую Аравию. Восемь государств, в том числе США и Великобритания, выступили против, и 62 страны воздержались.

Резолюция состоит из восьми пунктов, первым из которых является заявление о том, что Израиль до сих пор не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года. Также в документе есть указание на то, что оккупация Израилем Голанских высот представляет собой препятствие на пути к достижению мира в регионе.

Соавторами резолюции выступили Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Ирак, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, ОАЭ, Сирия и Тунис.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

С 1967 года предшественники 45-го президента США Дональда Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники США. В конце января 2020 года Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.