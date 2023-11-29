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Американка подала в суд на ресторан из-за человеческого пальца в салате

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Фото: Global Look Press/Андрей Аркуша
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Американка из штата Коннектикут подала иск против сети быстрого питания Chopt после того, как, по ее словам, обнаружила часть человеческого пальца в своем салате — это был палец, сообщает 28 ноября телеканал CBS News.

В иске утверждается, что женщина в апреле 2023 года купила салат в заведении Chopt и во время еды поняла, что «она жевала часть человеческого пальца». Американка утверждает, что это был палец менеджера, который травмировался во время нарезки ингредиентов.

Клиентка требует от сети ресторанов быстрого питания компенсацию, так как утверждает, что из-за случившегося пережила шок, панические атаки, мигрень, психическое расстройство, тошноту и другие неприятные последствия.

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Ранее, 2 октября, в Москве в ресторане на проспекте Мира повар разбил голову женщине, запустив в нее тарелкой. Женщина поступила в больницу с раной затылка и разбитым коленом. Позже она обратилась в полицию с заявлением о нападении.

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