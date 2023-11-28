Жителям Саратова запретили выходить на тонкий лед

Запрет выхода на лед вводится в Саратове с пятницы, 1 декабря. Соответствующее постановление главы города Лады Мокроусовой опубликовано на сайте администрации областного центра во вторник, 28 ноября.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», по традиции запрет устанавливается на два периода: с 1 по 25 декабря 2023 года (когда лед еще тонок) и с 15 марта до 20 апреля 2024 года (когда он начинает подтаивать). В течение этого времени запрещается выход граждан покрытые льдом водоемы.

Контроль за исполнением постановления глава Саратова оставила за собой.

Ранее в ноябре сообщалось, что саратовский перевозчик уволил водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблемы с оплатой проезда банковской картой.