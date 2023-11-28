Стая бродячих псов пугает детей возле новой школы в Тамбове

Стая бродячих собак бегает возле новой школы № 2 на севере Тамбова. Родители жалуются, что им страшно отпускать детей одних, да и сами ребята боятся такого соседства.

Горожане предположили, что псы живут на стройке, которая находится рядом с образовательным учреждением, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Как отмечает издание, школы № 2 — далеко не единственное место, где можно встретить свору собак. Так, в центре города, на улице Интернациональной, на женщину с собакой пытались напасть бродячие псы. Она ударила одну их них ногой, испугав тем самым остальных. Аналогичная ситуация происходит в районе Динамо.

«Чем занимаются наши чиновники? Они на машинах ездят. А что делать тем, кто работает и дети вынуждены ходить в школу одни?» — задаются вопросом тамбовчане.

Ранее в октябре «Известия» писали, что в России готовят законопроект, который устанавливает административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Инициативу поддерживают некоторые законодательные собрания регионов.