В парках Казани впервые установили автоматы для собачников

Вендинговые автоматы для собачников появились в трех общественных пространствах Казани. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщается в Telegram-канале «Парки Татарстана».

Речь идет о парке Горького, парке Победы и Горкинско-Ометьевком лесу. В автоматах владельцы собак смогут приобрести все, что может пригодиться во время прогулки с питомцем. Это игрушки, гипоаллергенные лакомства и пакетики для уборки.

Как отмечает ИА «Татар-информ», это первый опыт для Казани. Если он будет успешным, то подобные устройства могут появиться и в других городах Татарстана.

Ранее в ноябре сообщалось, что новую въездную стелу со стороны аэропорта установят в Казани к саммиту БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года. Она будет вдвое выше прежней — 4 м в высоту.