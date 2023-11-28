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Красавицы из Ульяновска забрали несколько корон конкурса «Топ-модель России»

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Несколько представительниц Ульяновской области выступили в финале конкурса «Топ-модель России-2023», который прошел в Москве. Все они получили короны, сообщает ulpravda.ru во вторник, 28 ноября.

Спортсмена Екатерина Киселева стала «первой вице-платинум топ-модель России - 2023», 33-летняя руководитель школы рисования Юлия Романова получила титул «вторая вице-gold топ-модель России - 2023», а 33-летняя бизнесвумен Лилия Усманова стала «второй вице-топ-модель России ХL Gold».

«Мы выходили в красивых красных платьях, демонстрировали себя. Потом нужно было рассказать о себе за 20-30 секунд. Самый стрессовый этап – выход в купальниках. Потому что софиты, подиум, зрители… Это стресс», — сказала Екатерина Киселева, добавив, что самый красивый выход, на ее взгляд, был в вечерних нарядах.

Также корону завоевала 17-летняя модель Виктория Арискина. Она вернулась с титулом «первая вице юная топ-модель России - 2023».

Ранее в ноябре сообщалось, что жительница Невинномысска Виолетта Егорова одержала победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса красоты «Краса России – 2023». Конкурс проходил в Сочи, церемония награждения состоялась 15 ноября.

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