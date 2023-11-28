Микроавтобус и LADA Vesta столкнулись на Адмиралтейской в Астрахани

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Адмиралтейской в Астрахани, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло днем ранее в 21:30. Микроавтобус «Луидор» под управлением мужчины 1954 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем LADA Vesta с молодым человеком 2022 года рождения за рулем.

В результате аварии водитель и пассажирка легковушки получили травмы, не угрожающие жизни. Пострадавших доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи, пишет «Астрахань-24».

В отношении водителя микроавтобуса возбудили два административных дела: за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью, и за невыполнение обязанностей после ДТП. У мужчины могут отобрать права на управление транспортными средствам на срок до двух лет.

В отношении водителя LADA Vesta также возбудили административное дело за неиспользование ремней безопасности, а в отношении его пассажирки за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.