На Украине сообщили о взрыве во Львове
Во Львове на Украине прогремел взрыв. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве во Львове. Тревога в городе не объявлялась», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее в этот же день, 28 ноября, украинская газета «Думская» сообщила о взрывах в Одесской области. Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.