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Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной

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Среди требований Москвы на переговорах с Киевом весной 2022 года было признание Крыма частью России. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Владимир Мединский во вторник, 28 ноября.

«Да, действительно требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что, помимо этого, в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса», — рассказал он.

По его словам, также был выдвинут ряд гуманитарных требований, направленных на защиту русскоязычного населения Донбасса.

Мединский подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров с Украиной, поэтому ответственность за продолжение конфликта лежит на Киеве и странах Запада.

«Мы никогда, ни разу не отказывались от ведения мирных переговоров с Украиной. <…> Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — подчеркнул помощник президента.

Он объяснил, что Зеленский принял решение продолжать конфликт, когда отказался от подписания мирного договора в 2022 году. Следствием этого стала гибель сотен тысяч украинских солдат. Однако заключение мирного договора с Россией всё еще остается возможным. Для этого необходимо достичь выполнения всех целей специальной военной операции.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Она подчеркнула, что переговоры — это путь к миру, а западным странам это не нужно.

В этот же день экс-разведчик ВС США Скотт Риттер также заявил, что НАТО тайно призывает Украину к заключению мира, потому что лучшего момента для этого уже не будет. По его словам, Североатлантический альянс говорит Киеву о том, что время «бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось», Россия выиграла, и настал момент положить конец конфликту.

До этого, 27 ноября, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. При этом в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не может начаться, что на Украине хорошо понимают.

При этом 22 ноября текущего года президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

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