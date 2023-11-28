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Водители Украины запротестовали в ответ на блокировку дорог перевозчиками Польши

RMF24: украинские водители начали протесты из-за блокады границы польскими перевозчиками
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Фото: Соцсети
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На польско-украинской границе в Пшемысле и на подъезде к приграничному городу Медыка в Польше водители из Украины заблокировали дороги в ответ на такую же блокировку со стороны польских автомобилистов. Об этом 28 ноября сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на сообщение со своей горячей линии.

«Сейчас я еду из Пшемысля в Медыку. Украинские водители протестуют, они заблокировали два перехода. Они ходят по пешеходным переходам, поэтому, если есть возможность, избегайте этого участка дороги», — сообщил радиостанции один из слушателей.

Сообщается, что протесты происходят на кольцевой развязке на восточной окраине Пшемысла, где проходит национальная дорога № 28, которая ведет к пограничному переходу в Медыке.

В полиции Пшемысла журналистам радиостанции сообщили, что периодически на пешеходные переходы на несколько минут и дольше заходит группа из примерно 30 человек, при этом перекрывая движение.

«Акции протеста проходят в мирной обстановке, и их инициаторы не скрывают, что они являются ответом на польских водителей, блокирующих проезд украинских грузовиков», — отмечают журналисты.

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Ранее в этот день власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в Евросоюз (ЕС) без груза, как минимум на двух пограничных переходах: Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Польские перевозчики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года, 23 ноября также были заблокированы поставки на Украину военных грузов. 19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Протестующие требуют, прежде всего, восстановления разрешений на международные перевозки, отмененные в 2022 году по соглашению с Евросоюзом и Украиной.

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