Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 28 ноября сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка», — сообщил он в Telegram.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из артиллерии калибра 152 мм.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал последствия обстрела прифронтовой Горловки. В результате попадания снаряда в земле образовалась крупная воронка. Рядом пострадали жилые дома, однако обошлось без жертв.

Также 28 ноября «Известия» показали кадры жилых домов после обстрела Донецка. На них видно, что стекла в зданиях выбиты, а часть фундамента обрушилась. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, в результате были ранены пять мирных жителей.

До этого, 27 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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