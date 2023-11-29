Преподаватель истории рассказала, чему учат фильмы о перестройке

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым обсуждаемым фильмом года. Работа генерального продюсера Федора Бондарчука повествует о подростковых бандах «смутного времени» перестройки. Фильм стал популярен у школьников — ребята активно обсуждают серии между собой на переменах и в соцсетях. Учителя тоже не скрывают интереса к премьере, считая, что с детьми необходимо проговаривать все интересующие их моменты.

«Как педагог скажу, что когда дело касается подростков, то важен контроль любой информации, которую они получают. Я сама посмотрела первые две серии, наслышана о фильме от учеников и 16-летней дочери. Очень хорошо, что школьники не просто смотрят, но и размышляют, подходят с расспросами. Грамотное направление со стороны взрослых — это важно», — комментирует заместитель директора учебной части школы № 60 Нижнего Новгорода, мать двоих детей, учитель-блогер Анастасия Клевкова.

По словам педагога, главная суть обсуждений в том, что подростки тогда жили совершенно иначе, чем современные юноши и девушки. Разница колоссальная, и дети это видят, сравнивая две эпохи.

«Я преподаю историю и обществознание и могу сказать, что фильм дает много пищи для ума. Подростки спрашивают, действительно ли было так, как показано в сериале. «Ведь сейчас же такого нет», — удивляются они. Мы подтверждаем, что были сложные времена, безработица, взрослым задерживали зарплату. Пока родители в буквальном смысле выживали, дети были предоставлены сами себе и, желая чем-то себя занять, пытались играть во взрослую жизнь», — продолжает собеседник «Известий».

Анастасия Клевкова подчеркивает, что в сериале наглядно показано — ни к чему хорошему криминальные занятия не привели, и современные подростки это понимают. Благодаря достоверному кино есть возможность уяснить, что дети и родители стали ближе друг к другу, у подростков гораздо больше возможностей и путей достижения целей.

«Сериал прекрасно подходит для нашего времени, когда на новую высоту поднимается патриотизм. В этой связи тоже важно показывать разницу двух эпох. И очень хорошо, что в помощь учителям идут качественные картины с хорошими, «живыми» актерами», — отмечает Клевкова.

Педагог обращает внимание, что, по большому счету, с периода перестройки до нынешнего времени прошло не так уж много лет. И хорошо, что у подростков есть возможность задать вопросы тем, кто жил тогда, на смене эпох.

«Знаю педагогов, которые пересмотрели сериал несколько раз. В их числе и те, кто родом из Казани, где происходило действие фильма. Такая связь поколений важна. Любой взрослый, здравомыслящий человек скажет, что мы не хотим возвращения в ту жизнь», — говорит учитель.