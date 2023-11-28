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Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира

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Фото: Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел переговоры с коллегой из Алжирской Народной Демократической Республики Маджидом Абдеррахимом, а также с первым председателем Верховного суда страны Тахаром Мамуни и главой министерства юстиции Абдеррашидом Таби. Об этом 28 ноября сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ходе разговора с Таби глава российского надзорного ведомства предложил алжирской стороне рассмотреть вопрос о заключении с РФ соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС), а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания.

«Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права», — указал Краснов.

По его словам, данная договоренность укрепит партнерские отношения между Россией и Алжиром и будет способствовать их развитию.

В беседе с Мамуни и Абдеррахимом Краснов заявил о функционировании в структуре российской Генпрокуратуры ведомственного университета, осуществляющего не только образовательную деятельность, но и научные исследования по правовым вопросам. Он подчеркнул, что это может стать одним из перспективных направлений сотрудничества ведомств двух стран.

«Убежден, наша сегодняшняя встреча выступит отправной точкой для установления тесных плодотворных контактов между нами», — сказал он.

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Ранее в этот день стало известно о том, что Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир. Генпрокурора России встретили цветами. По прибытии он кратко переговорил со встречающими его официальными лицами Алжира.

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