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Столтенберг отказался давать советы ОБСЕ по участию Лаврова в совете глав МИД

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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НАТО не может давать советы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании министров иностранных дел в Скопье. Об этом 28 ноября заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«ОБСЕ сама организовывает свои встречи. ОБСЕ многие годы играет важную роль. Члены НАТО как самостоятельные страны являются членами ОБСЕ, которая сама организовывает свои встречи. У меня нет никаких советов», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, где состоялось заседание глав МИД стран НАТО.

Ранее в этот день было объявлено, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бойкотирует встречу ОБСЕ в Скопье из-за того, что в ней примет участие Лавров. В ведомстве заявили, что Россия якобы пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

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Также 28 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.

Сам Лавров 27 ноября в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече.

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