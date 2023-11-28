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В НАТО заявили об отсутствии запросов Финляндии по теме закрытия границ с РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen
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Финские власти не подавали запрос в НАТО на оказание поддержки в виду миграционной ситуации на границе с Россией. Об этом 28 ноября заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую решение европейского агентства Frontex оказать поддержку Финляндии в этой ситуации. От финских властей нам запрос о поддержке не поступал. Охрана границ находится в ведении стран альянса, я уверен, что Финляндия может справиться с этой ситуацией и принимать правильные решения», — сказал Столтенберг в ходе ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на You-Tube.

Ранее в этот день финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Всего на границе России и Финляндии действуют восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре, ближайшие к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи».

Позднее, 25 ноября, Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу

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