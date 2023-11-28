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Посол Палестины в РФ назвал необходимыми переговоры с Израилем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Переговоры с Израилем не только возможны, но и необходимы Палестине. Об этом 28 ноября заявил посол государства в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Я думаю, если решит международная арена, европейцы, американцы что-то сделают, нажмут на Израиль, то, конечно, можно провести переговоры. Даже не можно, а нужно это делать», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Тогда же официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Накануне, 27 ноября ХАМАС и глава МИД Катара сообщили о продлении перемирия в анклаве еще на два дня. Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в анклаве между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября в 07:00 (08:00 мск).

В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. При этом сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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