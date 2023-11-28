Дело о ДТП с тремя погибшими на дороге Сыктывкар – Нарьян-Мар передали в суд

В Сыктывдинском районе Республики Коми завершено расследование уголовного дела о лобовом ДТП с тремя погибшими. Фигурантом по нему проходит один из автомобилистов, сообщает региональное СУ СК России.

Авария произошла 30 ноября 2022 года на 30-м км автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. По данным следствия, 23-летний житель Усть-Вымского района, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу в зоне действия знака, запрещающего данный маневр, и врезался в другой легковой автомобиль.

В результате столкновения погибли две женщины — пассажирки первого авто. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности. Также смертельные травмы получил водитель встречной машины, пишет ИА «Комиинформ».

Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в ноябре суд вынес приговор 42-летней автомобилистке из города Завитинска Амурской области, по вине которой в ДТП погибла пассажирка. Свою вину женщина при этом не признала, заявив, что за рулем находилась не она, а погибшая.