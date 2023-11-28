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Глава МИД Украины сравнил западных союзников со стадом слонов

Кулеба: Запад защитит Украину, как стадо слонов
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Фото: ТАСС/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Западные страны защищают Украину, как стадо слонов, которое считает страну его членом. С таким сравнением 28 ноября выступил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Так он ответил на вопрос журналистки, которая спросила главу МИД Украины о том, видит ли он сигналы, в частности, для начала переговоров с Россией, при этом сравнив усталость западных союзников от украинского конфликта со «слоном в комнате», которого все замечают, но никто о нем не говорит.

Он продолжил метафору, заявив, что эта идиома, по его мнению, несправедлива по отношению к слонам, которые являются очень мудрыми и сочувствующими животными.

«Если вы являетесь членом стада, они всегда защищают друг друга, независимо от того, в каком они состоянии. <…> Во-первых, все правильные и хорошие слоны находятся на нашей стороне. А во-вторых, мы являемся членами стада. А это значит, что слоны будут защищать нас настолько сильно, насколько мы будем вносить свой вклад в их защиту», — передает слова Кулебы издание «Европейская правда».

Украинский министр также уточнил, что он не чувствует давления на Украину ради начала переговоров с Россией.

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Ранее в этот день политолог Дмитрий Журавлев сообщил, что у большинства стран Запада заканчиваются ресурсы для поддержки Украины, в первую очередь от нее могут отказаться Венгрия и Словакия. Политолог указал на то, что европейские страны и раньше не очень-то мечтали о помощи Украине.

В этот же день бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес указал на то, что помощи, которую США выделили Украине, хватило только на выживание. Он также отметил, что американцы никогда бы не отправили свою армию в наступление в тех условиях, в которых находится Украина.

При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 25 ноября сообщил, что НАТО продолжает показывать, что помогает Киеву, однако тайно призывает его к заключению мира, поскольку считает, что лучшего момента для этого уже не будет. По его словам, Североатлантический альянс говорит Киеву о том, что время «бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось», Россия выиграла и настал момент положить конец конфликту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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