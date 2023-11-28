В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по профессиональному мастерству

В Санкт-Петербурге состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Мероприятие проходило с 24 по 28 ноября.

Победители и призеры определялись по 35 компетенциям в таких сферах, как IT, строительство и ЖКХ, промышленность, медицина, транспорт и технологии индустрии природопользования.

Также в 20 компетенциях прошли соревнования чемпионата по профессиональному мастерству среди юниоров.

На чемпионате состоялась встреча представителей бизнеса с участниками финала. Почетным гостем стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Все вы понимаете, насколько это важно для нашей страны, насколько это востребовано. То, что вы отобрались, попали сюда в Санкт-Петербург, я точно знаю, это сыграет очень важную роль в вашей жизни и вашем выборе профессии. Уже с одним этим я могу вас поздравить», — сказала она участникам чемпионата.

Ранее, 17 ноября, глава «Росатома» Алексей Лихачев поздравил победителей и призеров международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Мероприятие состоялось в Екатеринбурге. По итогам соревнований всем участникам вручили паспорта компетенций, которые подтверждают новый уровень владения практическими навыками.