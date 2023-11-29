Заммэра Москвы рассказала о развитии международного сотрудничестве в сфере моды

Сегодня экспортная стратегия Москвы сфокусирована на взаимодействии с дружественными государствами. Международный рынок одежды и аксессуаров постоянно меняется, и бренды из стран БРИКС+ потенциально могли бы занять освободившиеся в нем ниши, отметила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, открывшийся 28 ноября в столице форум BRICS+ Fashion Summit — наглядный пример заинтересованности государств в обмене опытом и укреплении позиций в этой сфере.

«Большой потенциал мы видим в укреплении партнерских отношений со странами БРИКС+. Программы сотрудничества уже дают первые результаты. Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», — сказала Сергунина.

За последние два года представители креативных индустрий Москвы выстроили и расширили сотрудничество более чем с 20 странами. Крупные проекты реализуются в сфере моды, а также в легкой промышленности и кинематографе.

В начале ноября город организовал бизнес-миссию в Пекин, Ханчжоу и Циндао, в которой приняли участие представители модной индустрии. В ходе поездки московские компании узнали о зарубежных инструментах поддержки и продвижения локальных производителей.

В сентябре столичные предприниматели приняли участие в бизнес-миссии в Стамбул, где они посетили крупнейшую в Европе выставку тканей, пряжи и текстильных аксессуаров Texhibition. Турция является одним из крупнейших партнеров проекта «Центр материалов». Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов и фурнитуры из 11 стран.