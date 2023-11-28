Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

Улицу Горького планируют благоустроить в городе Нелидово Тверской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Нелидово в Тверской области в ближайшие годы планируют благоустроить улицу Горького и часть примыкающей к ней площади Жукова. Соответствующую заявку горадминистрация намерена подать на Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2025–2026 годы, сообщают «Тверские ведомости».

Территория, которую необходимо благоустроить, выбрана народным голосованием. На улице Горького и части примыкающей к ней площади Жукова расположено несколько соцобъектов, возле площади — мемориал, который будет обновлен в 2024 году, и уже отремонтированный сквер им. С.В. Нелидова.

Городские власти намерены разработать концепцию будущего благоустройства к марту 2024 года. После этого будет сформирована заявка на конкурс в Министерство строительства и ЖКХ РФ. Возможный объем финансирования оценивается в 80 млн рублей.

«У Нелидово есть положительный опыт победы во Всероссийском конкурсе Минстроя РФ и реализации победившего проекта. Это тот самый случай, когда у города появилась возможность оттолкнуться от самого центра, задать планку и продолжить работу», — прокомментировал руководитель Центра развития экономики малых городов Павел Парамонов.

Ранее в Нелидово была благоустроена площадь Ленина, проект масштабного обновления которой победил во Всероссийском конкурсе. Улица Горького начинается как раз на ней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023