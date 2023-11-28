Улицу Горького планируют благоустроить в городе Нелидово Тверской области

В городе Нелидово в Тверской области в ближайшие годы планируют благоустроить улицу Горького и часть примыкающей к ней площади Жукова. Соответствующую заявку горадминистрация намерена подать на Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2025–2026 годы, сообщают «Тверские ведомости».

Территория, которую необходимо благоустроить, выбрана народным голосованием. На улице Горького и части примыкающей к ней площади Жукова расположено несколько соцобъектов, возле площади — мемориал, который будет обновлен в 2024 году, и уже отремонтированный сквер им. С.В. Нелидова.

Городские власти намерены разработать концепцию будущего благоустройства к марту 2024 года. После этого будет сформирована заявка на конкурс в Министерство строительства и ЖКХ РФ. Возможный объем финансирования оценивается в 80 млн рублей.

«У Нелидово есть положительный опыт победы во Всероссийском конкурсе Минстроя РФ и реализации победившего проекта. Это тот самый случай, когда у города появилась возможность оттолкнуться от самого центра, задать планку и продолжить работу», — прокомментировал руководитель Центра развития экономики малых городов Павел Парамонов.

Ранее в Нелидово была благоустроена площадь Ленина, проект масштабного обновления которой победил во Всероссийском конкурсе. Улица Горького начинается как раз на ней.