Украинские власти предложили переименовать населенные пункты в Крыму, чтобы они имели названия на крымско-татарском языке. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщается на сайте минреинтеграции Украины.

Как указало издание «Страна.ua», этот вопрос обсуждали на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка.

Как сообщили в министерстве, по результатам заседания комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Уточняется, что в настоящий момент согласовываются соответствующие механизмы написания, написала «Газета.Ru».

Реагируя на подобные инициативы, а также призывы украинских властей «деколонизировать» Крым и другие регионы, президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся расчленить и разграбить Россию силой или через смуту.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

Ранее в ноябре на Украине решили провести «дерусификацию» языка жестов, который используют глухонемые украинцы. По словам члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк, из языка убираются все жесты, которые имеют какое-то отношение к России.

До этого, в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Закон предусматривает, в частности, декоммунизацию республики, ее новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций. Вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, реагируя на это, назвал подписание такого закона безумием.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Такая политика особенно обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года. Так, только за ноябрь в Киеве сменили названия 10 библиотек.