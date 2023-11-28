Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза

Гражданина Грузии, получившего травму во время шторма, на вертолете эвакуировали с сухогруза в Черном море. Об этом 28 ноября рассказала пресс-служба МЧС России.

Корабль находился в 23 км от берега в районе поселка Дагомыс. Из-за тяжелых погодных условий судно не могло зайти в порт. Также было невозможно подобраться к нему морским транспортом.

Пострадавший повредил руку захлопнувшейся дверью.

«Во время шторма захлопнувшейся судовой дверью мужчина травмировал пальцы на руке, его нужно было срочно эвакуировать в больницу для минимизации последствий. Мы готовились к работе с внешней подвеской вертолета, потому что море было очень бурное», — рассказали в МЧС.

Он смог самостоятельно подняться в вертолет, где ему оказали доврачебную помощь. Его транспортировали на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи и передали медикам.

Ранее 28 ноября корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что после того, как 27 ноября Сочи пережил мощнейший шторм, на следующую ночь на город обрушился град. Он густым слоем покрывает проезжую часть одного из городских жилых комплексов. Кроме того, на улицах Сочи очень скользко.

До этого, 27 ноября, «Известия» показали обстановку в Крыму после шторма. На полуострове порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы.

С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.