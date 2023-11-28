Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

Машина загорелась в Северо-Западном тоннеле в сторону МКАД. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 28 ноября.

«Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендовали объезжать этот участок, сообщается на сайте kp.ru.

По данным источника телеканала «360», идет эвакуация водителей из транспортного тоннеля. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее, 14 ноября, уголовное дело было возбуждено по факту ДТП на Варшавском шоссе в Москве, в результате которого пострадали пять человек.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Водитель такси столкнулся со стоявшими на светофоре машинами Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось, а Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходный переход. Травмы получили пассажир такси и четыре пешехода.