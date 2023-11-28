Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

0
Фото: департамент транспорта Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина загорелась в Северо-Западном тоннеле в сторону МКАД. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 28 ноября.

«Из-за возгорания автомобиля в Северо-Западном тоннеле осложнено движение в сторону МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендовали объезжать этот участок, сообщается на сайте kp.ru.

По данным источника телеканала «360», идет эвакуация водителей из транспортного тоннеля. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее, 14 ноября, уголовное дело было возбуждено по факту ДТП на Варшавском шоссе в Москве, в результате которого пострадали пять человек.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Водитель такси столкнулся со стоявшими на светофоре машинами Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось, а Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходный переход. Травмы получили пассажир такси и четыре пешехода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023